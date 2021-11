Kroegeigenaar: “Je sluit de horeca terwijl de meeste besmettingen in het onderwijs plaatsvinden”

nieuws

Foto: google maps

De strengere coronamaatregelen betekenen dat de horeca de komende weken om 17.00 uur de deuren moet sluiten. Voor kroegeigenaar Erik Blokzijl van café De Middelhorst in Haren een bittere pil.

“Ik heb gisteravond niet naar de persconferentie gekeken”, vertelt Blokzijl. “In de dagen voorafgaand lekt toch alles al uit, dus het heeft geen enkele zin om nog naar de televisie te kijken. De persconferenties kijk ik al een aantal maanden niet meer. De nieuwe maatregelen zijn voor mij een grote domper. Het betekent namelijk dat ik mijn kroeg de komende weken helemaal sluit. Ik moet het hebben van de avond en de late avond. Het heeft geen enkele zin om in de ochtend om 11.00 uur al open te gaan.”

“Nieuwe maatregelen gaan niet helpen”

De nieuwe maatregelen begrijpt Blokzijl niet. “Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 2,1 procent van de besmettingen in de horeca plaatsvindt. En dan heb je het volgens mij over de hele drukke horeca zoals je die in de binnenstad van Groningen vindt. Je hebt het niet over kroegjes en bruincafés waar mijn etablissement onder valt. Deze nieuwe maatregelen gaan ook niet helpen. Waar zitten al die besmettingen? In het onderwijs. Daar zit de grote haard. Ze hadden het onderwijs moeten sluiten, de horeca had gewoon kunnen blijven draaien.”

“We gaan ons niet vervelen”

Volgens Blokzijl ging het de afgelopen periode ook goed. “We werken met een qr-code. Mensen hebben daar geen probleem mee. Dat ging gewoon goed.” Wat de kroegeigenaar de komende periode gaat doen: “Tijdens de eerste lockdown hebben we het pand opgeknapt en hebben we het terras netjes gemaakt. Ook dit keer zullen we wel weer iets vinden, hoewel de weersomstandigheden nu niet echt meezitten. We gaan ons hoe dan ook niet vervelen.”