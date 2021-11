Kritieke zorg in Noord-Nederland onder druk: ‘Alles op alles om gezondheidsschade te beperken’

nieuws

Foto via UMCG

De toenemende druk op de zorg in Noord-Nederland zorgt ervoor dat ook de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe alles op alles moeten zetten om de zogenaamde ‘crisisfase 3’ zo lang mogelijk uit te stellen. Dat stelt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) donderdagmiddag in een persbericht.

Spannende tijd

Het AZNN spreekt over een spannende tijd, waarin voorbereidingen worden getroffen om zowel de grote aantallen Covid-patiënten als de kritieke reguliere zorg aan te kunnen. De afgelopen week hebben de ziekenhuizen alle planbare zorg, die zonder te verwachten gezondheidsschade uitgesteld kan worden, al stilgelegd. Maar ondanks dat staat ook de kritieke zorg, die binnen zes weken moet gebeuren om gezondheidsschade te beperken, onder druk in het Noorden.

Fase drie in zicht

Als de druk door het oplopende aantal Covid-patiënten zo groot is, dat er ingrijpende en onconventionele keuzes gemaakt moeten worden, zal demissionair minister Hugo de Jonge mogelijk ‘crisisfase 3’ afkondingen.

“Op dat moment kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er in de ziekenhuizen alleen nog ruimte is voor acute zorg zoals zorg voor mensen met een hartinfarct, een hersenbloeding of een trauma na een ongeluk en Covid-zorg”, laat AZNN-woordvoerder Hennie Hoogeveen weten. Maar alle inspanningen zijn er nu op gericht om de gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken.

Personeelstekorten verergeren problemen

Waar in de eerdere coronagolven de druk het grootst was op de Intensive Care, betreft het capaciteitsprobleem nu vooral de beschikbaarheid van klinische bedden in de ziekenhuizen en verpleeghuisbedden. Volgens het AZNN wordt dit capaciteitsprobleem veroorzaakt door personeelstekorten. Hoogeveen: “Zowel in de ziekenhuizen als bij de ambulancediensten, huisartsen, wijkzorg en in de VVT is de uitval van personeel ongekend hoog.”

Vaccineren

Het AZNN hoopt nu op de boosterprik als middel om de coronagolf te bedwingen. “De ziekenhuizen zijn afgelopen week gestart met het geven van de boosterprik aan eigen personeel, huisartsen en medewerkers van de ambulancediensten. Zo beschermen we het zorgpersoneel beter tegen het virus”, zo stelt Hoogeveen namens het AZNN. “Vaccineren blijft van groot belang om ernstige ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen.”