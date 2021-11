“Kristallnacht Herdenkingslezing volgeboekt, deelname stille tocht nog mogelijk”

nieuws

Foto: Omke Oudeman

De Kristallnacht Herdenkingslezing die komende zondag plaatsvindt is helemaal volgeboekt. Dat laat een woordvoerder van de Stichting Joodse Synagoge Folkingestraat woensdagavond weten.

“Voor de Herdenkingslezing die door Gerdi Verbeet uitgesproken gaat worden zijn geen toegangsbewijzen meer beschikbaar”, laat de Synagoge weten. “Alle toegangsbewijzen waren binnen enkele dagen door belangstellenden gereserveerd. In de middag kan nog wel worden deelgenomen aan de stille tocht die vanaf 14.00 uur vanaf het Waagplein naar de voormalige Joodse buurt voert.” Voor de stille tocht is er geen reserveringsplicht en geen maximum aantal deelnemers.

De Kristallnacht, die in de nacht van 9 op 10 november 1938 in Nazi-Duitsland plaatsvond, is het begin geweest van de Holocaust in Europa. Tijdens deze nacht werden in heel Duitsland op grote schaal Joodse bezittingen vernield. Vooral scholen, synagogen en winkels moesten het ontgelden. Naar alle waarschijnlijkheid vielen er meer dan 200 doden en werden er bijna 30.000 Joden gevangen genomen en gedeporteerd naar interneringskampen.