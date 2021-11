nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is koud dit weekeinde, er is nachtvorst en de eerste sneeuw kan vallen.

Zaterdag is het bewolkt met lichte regen of natte sneeuw. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het 5 graden.

In de nacht naar zondag gaat het licht vriezen. Overdag zijn er eerst zonnige perioden, maar later valt er regen en wordt het 5 graden. In de nacht daarna daalt de temperatuur naar 2 graden onder nul.

Ook maandag is het nog regenachtig en wordt het 5 graden. Vanaf dinsdag loopt de temperatuur weer op.

Uitgebreid weerbericht