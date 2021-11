Komende nachten verschillende afsluitingen vanwege werkzaamheden Ring Zuid

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

De komende nachten zijn er verschillende afsluitingen op en rond de zuidelijke ringweg vanwege werkzaamheden. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Zo is maandagavond vanaf 20.00 uur tot 23.30 uur afrit 36 vanaf de A7 uit de richting Drachten afgesloten. Vanaf 23.30 uur tot 06.00 uur dinsdagochtend is het Vrijheidsplein in beide richtingen dicht. Voor beide afsluitingen geldt een omleiding.

Ook op dinsdag en woensdag is er een afsluiting. Op beide dagen is vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur de Ring Zuid in beide richtingen bij het Vrijheidsplein dicht. Ook hier geldt dan een omleiding.

