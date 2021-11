KNVB: ‘Spelen wedstrijden zonder trainingen is onverantwoord’

sport

Foto Andor Heij. VV Groningen - PKC'83

Het besluit van het Kabinet om na 17.00 uur geen trainingen in het amateurvoetbal meer toe te staan gaat consequenties krijgen voor de competities. Zonder trainingen is in competitieverband spelen niet verantwoord. Dat zegt de KNVB.



Het is één van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De KNVB vindt dit raar: “Het niet kunnen trainen heeft direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen”.

De voetbalbond neemt volgende week een besluit om de competities eventueel stil te leggen. “Vroeg of laat is het spelen van wedstrijden in het weekend niet meer verantwoord als hier niet voor kan worden getraind”, aldus de KNVB. “Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen”.

Voordat het zo ver is hoopt de KNVB dat de Tweede Kamer inziet dat deze maatregel niet goed is voor de sport en dat het besluit teruggedraaid wordt: “Naar ons idee is sporten juist ‘essentieel’, zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid”.

De hockeybond (KNHB) komt later met een standpunt: “Op dit moment bespreken wij met NOC*NSF en de andere sportbonden de gevolgen van de nieuwe maatregelen”.