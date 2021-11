KNVB legt voor aankomend weekend competitiewedstrijden in A-categorie stil

nieuws

Foto Andor Heij. Voetbal

Er worden komend weekend geen voetbalwedstrijden in de A-categorie gespeeld. Dat heeft de KNVB besloten vanwege de coronamaatregelen.

Op vrijwillige basis kunnen er wel inhaalwedstrijden worden gepland om daarmee het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Wedstrijden die in de B-categorie staan gepland, de recreatieve competitie, kunnen volgens de KNVB wel gewoon gespeeld worden. Teams die echter niet willen spelen, kunnen op steun rekenen van de KNVB.

Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet een nieuw coronamaatregelenpakket dat zondag van kracht werd. Met de nieuwe maatregelen is sporten na 17.00 uur niet toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks bijna niet getraind kan worden omdat de meeste trainingen in de avonduren plaatsvinden. Voor amateurclubs die nog actief zijn in de KNVB-beker geldt een uitzondering. Deze clubs mogen gewoon door blijven trainen.

De beslissing van de KNVB geldt alleen voor het aanstaande weekend. De KNVB wil een Kamerdebat van aanstaande woensdag afwachten. Mogelijk wordt daar besloten dat trainen tot 20.00 uur toch is toegestaan.