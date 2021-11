KNMI waarschuwt voor gladheid door bevriezing en geeft code geel

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het KNMI waarschuwt weggebruikers dat het zondagavond en in de nacht naar maandag plaatselijk glad kan zijn. Voor de provincie Groningen geldt er een ‘code geel’.

De weerwaarschuwing geldt voor Groningen vanaf 21.00 uur. “Vanavond en in de nacht naar maandag is er kans op gladheid door bevriezing”, vertelt het KNMI. “In het zuidwesten kan het lokaal tijdelijk glad zijn door winterse buien in de vorm van sneeuw en hagel. Elders is het glad door bevriezing van natte wegen.”

Het KNMI adviseert aan weggebruikers om hun rijgedrag aan te passen. De waarschuwing geldt tot maandagochtend 08.00 uur. Behalve voor Groningen geldt ‘code geel’ ook voor de rest van Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.