Warming up van Drs. Vijfje

Drs Vijfje heeft vrijdagavond thuis met 2-1 gewonnen van laagvlieger ZVG/Cagemax uit Gorinchem.

De Groninger vrouwen staan op de tweede plaats in de eredivisie zaalvoetbal met 15 punten uit 6 wedstrijden.

OS Lusitanos is met een punt meer eerste. Vijfje komt volgende week niet in actie, maar een week daarna is de koploper te gast in het ACLO Sportcentrum op Zernike.