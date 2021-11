Kledingbank Maxima in Stad op zoek naar kinderwinterjassen: “Het is heel erg welkom”

nieuws

Foto: Yvonne Alserda

Kledingbank Maxima in Stad is op zoek naar kinderwinterjassen. Volgens de kledingbank is het huidige aanbod gering.

“Heel specifiek zijn we op zoek naar kinderwinterjassen in de maten 128-176”, laat een woordvoerder weten. “Daarnaast zoeken we voor de locatie in Stad ook herenjassen in alle maten, dus van S tot en met XL. Die zijn ook heel erg welkom.” Volgens Maxima is er dit jaar beduidend minder kinderkleding binnengekomen in vergelijking met andere jaren. Niet alleen bij de locatie in de stad speelt dit probleem, maar ook bij andere vestigingen in de provincie.

De angst is dat de kledingbanken binnenkort ‘nee’ moeten verkopen aan mensen die een jas voor hun kind zoeken, met als gevolg dat kinderen te dun gekleed de straat op moeten. De precieze oorzaak is onduidelijk, maar heeft met de aanvoer te verwachten. Kledingbank Maxima denkt dat mensen die normaal kleding doneren nu minder te besteden hebben en daardoor langer in kleding rond blijven lopen.

Kledingbank Maxima is in de stad te vinden aan de Oosterhamriklaan en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.