Kipper met paardenmest kantelt bij Waterhuizen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een kipper geladen met mest is zaterdag aan het einde van de middag gekanteld bij Waterhuizen. Dat meldt de politie op Instagram.

Het ongeluk gebeurde in de tweede helft van de middag op de rotonde Winschoterweg met de N860. Een kipper, een type kiepwagen, reed over de rotonde en kantelde in een bocht. “De rotondes kunnen in deze periode van het jaar glad zijn”, meldt de politie. De inhoud van de kipper kwam deels op de weg, en deels in de berm terecht. “De betrokkene zorgt gelukkig zelf voor de afvoer van de mest.”

Politieagenten hebben het verkeer in goede banen geleid. De schade aan de kipper is beperkt gebleven.