Kinderen planten 600 bomen bij Kindcentrum Ten Boer: “Tiny Forest”

nieuws

Kinderen planten de bomen in Ten Boer. Foto: IVN Natuureducatie

Basisschoolleerlingen in Ten Boer hebben dinsdag samen met IVN Natuureducatie een Tiny Forest aangelegd bij het nieuwe Kindcentrum in het dorp.

Het Kindcentrum biedt onderdak aan basisscholen OBS De Huifkar en CBS de Fontein. Ook kinderopvang Kids2b heeft een plekje in het pand. Al deze leerlingen kunnen over enige tijd gebruik maken van het minibos. Het Tiny Forest heeft een grootte van ongeveer een tennisbaan. In totaal zijn er zeshonderd boompjes geplant, bestaande uit dertig verschillende soorten. “Waar bomen groeien, insecten zoeken en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over de natuur en les krijgen in het buitenlokaal”, laat IVN Natuureducatie weten.

De verwachting is dat er over tien jaar een volwassen bos zal staan. Het Tiny Forest in Ten Boer is het derde minibos in de gemeente Groningen. In december 2018 werd een Tiny Forest geplant in Gravenburg en onlangs werden bomen geplant bij CBS De Borg in Haren. Het vierde bos komt bij een nieuwe school in de wijk Meerstad. Dankzij een Europees project is het de bedoeling dat er tot 2024 nog eens vier Tiny Forests gerealiseerd kunnen worden bij scholen in de gemeente.