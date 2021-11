Kinderen geven startsein voor nieuwbouw OBS de Driebond in Engelbert

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De kinderen van OBS de Driebond in Engelbert gaven vrijdagochtend, samen met Carine Bloemhoff (wethouder onderwijs) en Akkelys Lukkes (Openbaar Onderwijs Groningen), het startsein voor de bouw van ‘hun’ nieuwe school.

Naast de onthulling van het bouwbord zongen de schoolkinderen een gezamenlijk lied en genoten, samen met ouders en omwonenden, van een klein feestje op het schoolplein.

Wethouder Bloemhoff en OOG-bestuur Lukkes kijken met trots uit naar bouw van de nieuwe school. “We zorgen ervoor dat met de nieuwbouw naast het Multi Functioneel Centrum, in het hartje van Engelbert, de school een ankerpunt wordt in het dorp. Een plek waar iedereen welkom is”, aldus Bloemhoff. Lukkes vult haar: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat leerlingen straks met net zo veel plezier naar de nieuwe school gaan en daar mooie herinneringen maken.”

Het nieuwe gebouw van de school in Engelbert komt naast het Multi Functioneel Centrum (MFC) in het dorp. De nieuwbouw zal bestaan uit diverse huisjes, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van hout als bouwmateriaal voor de constructie en de binnenafwerking. In hetzelfde ontwerp als de school, krijgt ook de voetbalvereniging uitbreiding. VV Engelbert krijgt bij het MFC twee kleedkamers.

De verwachting is dat de kinderen over ongeveer een jaar (eind 2022) in hun nieuwe school kunnen leren.