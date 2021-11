Kickboksgala in Martiniplaza gaat niet door

nieuws

foto: Roel Breet

Het kickboksgala dat volgende week zaterdag gehouden zou worden in Martiniplaza gaat niet door. Reden zijn de strengere coronamaatregelen. Dat meldt RTV Noord.

Het programma zou zaterdagmiddag om 14.00 uur starten waarna er tot in de avond veertien wedstrijden gehouden zouden worden. De organisatie rekende op ongeveer drieduizend bezoekers. Nu het kabinet besloten heeft dat er geen publiek bij aanwezig mag zijn, is het voor de organisatie niet rendabel om het vechtsportevenement door te laten gaan.

Het is al de derde keer dat het kickboksgala door corona niet door kan gaan. Dit jaar is er in Martiniplaza geen ruimte meer om het gala in te halen. De organisatie richt nu haar pijlen op 18 juni 2022.