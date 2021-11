Keukenbrand in binnenstad snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Schuitemakersstraat heeft vrijdag aan het einde van de avond korte tijd brand gewoed. Dat melden verschillende incidentfotografen.

De melding van de brand kwam rond 23.30 uur binnen. Omdat het om een pand in de binnenstad gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Toen de brandweer arriveerde was het vuur al onder controle”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Dat er brand gewoed heeft is wel duidelijk te ruiken. In de hele straat stinkt het.”

Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat er ook een ambulance ter plaatse kwam, maar dat deze al snel weer onverrichter zake terugkeerde. Brandweerlieden hebben in het pand nacontrole gedaan, maar konden ook al snel weer terugkeren.