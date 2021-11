Kerstpakketten inzamelingsactie van start op de Grote Markt

De kerstpakketten inzamelingsactie van Kerst050 is vandaag van start gegaan op de Grote Markt. Kerst050 is opgezet om voedselpakketten te doneren aan alle minimagezinnen in Groningen, zodat iedereen een fijne kerst kan vieren.

Samen met studentenverenigingen, kerken en andere goede doelen proberen ze zoveel mogelijk donaties voor kerstpakketten in te zamelen. Vooral in de corona periode hebben veel gezinnen in onder de armoedegrens het extra zwaar gehad. De goede doelen organisatie wil dit jaar dan ook 10.000 kerstpakketten uitdelen aan huishoudens die het niet breed hebben. Ten opzichte van het vorig jaar behaalde 1200 pakketten is dat een heel verschil. “Dit kunnen we bereiken door met zijn allen de handen ineen te slaan”, aldus Evert Sulman.

Niet alleen vrijwilligers, maar ook andere instellingen kunnen helpen door te doneren. Ondernemers zijn hard nodig volgens Paul Poelstra, “zo kunnen ook bedrijven hun maatschappelijke steentje bijdragen”. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de leden van de studentenvereniging Vindicat aanwezig om de actie vrijwillig te steunen. De vereniging spoort haar leden aan om te doneren aan het goede doel, maar ook om mee te helpen met de kerstpakketten te vullen.