Kattenbrug krijgt vorm: bijna vierhonderd ton aan brugdek op z’n plek gehesen

Foto: Henk Tammens voor gemeente Groningen

Aannemer Heijmans heeft dinsdagochtend zeven brugliggers voor de in aanbouw zijnde Kattenbrug op z’n plek gehesen. Deze liggers gaan samen het brugdek vormen van de overspanning van het Schuitendiep.

Een grote telekraan hees de verschillende brugliggers één voor één op hun plaats. De liggers zijn 21,6 meter lang en wegen per stuk 56,6 ton. De liggers hebben een zeer unieke vorm. Op het dunste gedeelte zijn ze slechts 40cm dik en lijken, door hun vorm, enigszins op een gekromde kattenrug.

Het plaatsen van het brugdek vormt een belangrijk moment in de bouw van de brug, die niet zonder slag of stoot verliep. De bouw werd afgelopen voorjaar door de Raad van State stilgelegd, nadat een omwonende naar de Raad van State was gestapt. Deze bewoner vond dat de vergunning voor de bouw in strijd was met het bestemmingsplan en het beschermde stadsgezicht aantast. De Raad van State ging daar toen in mee, ook omdat volgens de Raad een ruimtelijke onderbouwing ontbrak, waarop de vergunning geblokkeerd werd. De bouw kwam daardoor stil te liggen.

Maar twee weken geleden besloot de Raad van State dat de gemeente Groningen toch door mag gaan met de bouw, omdat de vergunning voor de aanleg nu op orde is. Ook kwamen de gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Erfgoed met positieve adviezen over de brug. Daarnaast verwacht de Raad van State niet dat de omwonende ernstige schade zal oplopen.

In de aankomende periode wordt de brug verder afgebouwd. Het gehele verblijfsgebied rond de Kattenbrug is naar verwachting rond juni 2022 klaar.

Twee tevreden wethouders (links Philip Broeksma, rechts Roeland van der Schaaf) kijken naar het inhijsen van het brugdek voor de Kattenbrug – Foto: Henk Tammens voor gemeente Groningen