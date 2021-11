Kater Jimmie beleeft hachelijk avontuur dat hem in Zeeland brengt

nieuws

Wat rondsnuffelen op een binnenvaartschip heeft kater Jimmie uit Stad een hachelijk avontuur opgeleverd. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad zondag.

In het begin van de week lag er een binnenvaartschip aangemeerd in het Van Starkenborghkanaal. Voor de vijftienjarige kater Jimmie reden om het schip eens te gaan verkennen. De schipper had het dier aan boord zien komen, maar toen vele uren later de trossen los werden gemaakt was hij in de veronderstelling dat de kat het schip allang had verlaten.

Halverwege de reis dook de kat ineens op aan dek, koud en kletsnat. De kater werd direct afgedroogd door de bemanning en voor een kachel gezet om warm te worden. Bij het sluisplateau Hansweert in Zeeland werd aangemeerd waar vervolgens de Dierenambulance werd gebeld. Zij hebben de kat in een kooitje gezet en meegenomen voor onderzoek. Een dierenarts constateerde dat Jimmie alleen een pootwondje had opgelopen. Het baasje kon snel opgespoord worden omdat Jimmie gechipt is. De eigenaar uit Stad heeft het dier inmiddels ook opgehaald. Hij liet weten dat er dagenlang naar de kat gezocht was.