Kas op Grote Markt laat toekomstig landschap van Groningen zien

Foto via Provincie Groningen

In een kas op de Grote Markt exposeren vanaf komende vrijdag acht ontwerpbureaus uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van Groningen.

De tentoonstelling Sponsland is het hele komende weekend te zien, is tijdens het festival Let’s Gro. In de tentoonstelling laten de ontwerpers oplossingen zien die de provincie kunnen voorbereiden op de klimaatverandering, de stijgende zeespiegel, hitte, wateroverlast, droogte en verzilting. De tentoonstelling is bedoeld om de regio aan te zetten om ons landschap aan te passen aan de klimaatverandering.

Er zijn ontwerpen gemaakt voor acht gebieden tussen de Hondsrug en Schiermonnikoog, vier in de stad en vier in het landelijk gebied. De tentoonstelling Sponsland is een onderdeel van Klimaatadaptatie Groningen.