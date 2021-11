Kans op een kleine lockdown erg groot

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

Er komt een lockdown van twee weken om de stijging van het aantal corona-besmettingen terug te dringen. Dat meldt de NOS.



Het advies komt van het Outbreak Management Team (OMT). Dat advies houdt in dat onder meer theaters en bioscopen weer dicht gaan en dat evenementen geschrapt worden. Ook zouden de openingstijden van de horeca beperkt worden. De scholen blijven wel open.

Na de lockdown krijgen mensen die alleen negatief getest zijn op corona geen QR-code meer. Dat houdt bijvoorbeeld in dat zij de horeca niet meer in mogen. Ook adviseert het OMT om de anderhalve meter regel weer in te voeren.

Vrijdagavond laat het demissionair kabinet weten welke maatregelen precies worden ingevoerd. Waarschijnlijk worden de adviezen van het OMT opgevolgd.