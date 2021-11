‘Kandidaat lijsttrekker Volt Groningen dreigt met afsplitsing’

nieuws

Leden van het beleidsteam van Volt Groningen tijdens VoltInDeBuurt. Foto: Volt Groningen

Rik Durkstra, kandidaat lijsttrekker van de Groningse afdeling van Volt dreigt in een uitgelekte brief met afsplitsing van de partij. Dat meldt journalist Chris Aalberts op Twitter op basis van screenshots van groepchats.

Eerder vandaag werd bekend dat Volt in Groningen toch niet mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, omdat één persoon toch niet op de lijst wil. De partij liet weten dat niet de kwaliteit van de leden, maar de geringe omvang van de lijst reden is om toch af te zien van deelname.

Het besluit valt niet in goede aarde bij Rik Durkstra, de kandidaat lijsttrekker in Groningen voor Volt. In de gelekte chat-gesprekken waarin Durkstra steun vraagt voor de brief die hij heeft geschreven, vraagt hij het bestuur van Volt Nederland het besluit om toch niet mee te doen te herzien. De keuze om niet mee te doen in Groningen lijkt dan ook niet een lokaal besluit te zijn geweest, maar een landelijk besluit.

Bottum-up

Volgens journalist Chris Aalberts presenteert Volt zich als een bottum-up of grassroots-beweging, wat zoveel betekent dat burgers in plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelen en beslissingen nemen. Deze landelijke beslissing schiet Durkstra gezien zijn uitspraken in de chat in het verkeerde keelgat:

“Mochten jullie echter blijven vasthouden aan het top-down opleggen van regels die het verspreiden van de Volt-waarden in Groningen ernstig bedreigen dan ben ik samen met een hoop andere leden van Volt Groningen genoodzaakt om een andere manier te zoeken om onze prachtige idealen te verwezenlijken in de gemeente Groningen. Ons lidmaatschap opzeggen en afsplitsen behoort dan tot de mogelijkheden. Hierbij zal ik dan niet schuwen de (landelijke) media te woord te staan om een boekje open te doen over hoe het bestuur van Volt met de kernwaarde Bottum-up partij om gaat,” schrijft Durkstra volgens Aalberts in de groepchat.

Reacties:

Durkstra laat telefonisch weten dat hij niet eens is met de weergave van de tweet van Chris Aalberts, dat het ging om een interne peiling en dat hij er verder niet op in wil gaan.

Ook het bestuur van Volt Groningen reageert: “Het bestuur van Volt Groningen verklaart in een reactie dat dit een eigen initiatief is van Dhr. Durkstra en dat het voor zover wij weten geenszins breed gedragen wordt binnen Volt Groningen. Wij staan nog steeds achter het besluit om gezonde groei boven snelle winst te plaatsen zoals eerder vandaag aangegeven.”

Ook Sander Grootemarsink, een andere kandidaat lijsttrekker bij Volt moet niets van de brief weten:

Ik distantieer mij als een van de kandidaat-lijsttrekkers van Volt Groningen van deze brief. https://t.co/yhxaDeXorT — Sander Grootemarsink (@GrootemarsinkS) November 12, 2021

De bewuste tweet van Chris Aalberts Groningse #Volt-lijsttrekker boos op het landelijk bestuur vanwege afblazen Groningse verkiezingsdeelname in maart. Dreiging met afsplitsing en het te woord staan van de landelijke media. [uit chatgroep, eerder vandaag] pic.twitter.com/aLmPqdEYzw — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) November 12, 2021