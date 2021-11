Kabinet vraagt advies aan OMT over vuurwerkverbod

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het demissionaire kabinet heeft het OMT gevraagd of het vanwege corona ook nodig is om dit jaar weer een vuurwerkverbod af te kondigen. Dat werd woensdagmiddag duidelijk.

Het kabinet wil dit weten omdat mensen die gewond raken een extra druk voor de zorg kunnen betekenen. Tijdens de afgelopen jaarwisseling gold er ook een vuurwerkverbod. Toen waren ook evenementen verboden. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad liet in een evaluatie weten dat dit goed was geweest, omdat er veel minder ongelukken waren gebeurd. Volgens Bruls moet er ook tijdens de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod ingesteld worden.

Het Outbreak Management Team, het OMT, is woensdag bijeen geweest om zich te buigen over een advies aan het kabinet over extra maatregelen vanwege het sterk oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. De verwachting is dat een vuurwerkverbod woensdag nog niet ter sprake is geweest.