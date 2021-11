Kabinet scherpt coronamaatregelen aan: “Anderhalve meter terug, boosterprik voor iedereen”

nieuws

Foto: John den Hollander

Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond op een persconferentie de coronamaatregelen aangescherpt.

“Het zal niemand verrassen dat we vanavond lastige boodschappen hebben te brengen”, vertelt demissionair premier Mark Rutte (VVD). “We moeten meer van mensen gaan vragen nu ziekenhuis- en besmettingscijfers aan het oplopen zijn. Ondertussen zien we ook dat alles wat met corona te maken heeft tot meer discussie leidt in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan. We merken wel dat de rek er uit gaat. Aan ons als kabinet is het belangrijk om alle belangen mee te wegen en om een verstandige route te kiezen. Dat is een worsteling, kan ik u zeggen. Iedereen heeft recht op een eigen mening en een eigen keuze. We voeren met alle sectoren de dialoog. Niet alleen met het OMT, niet alleen met economische en sociaal culturele organisaties en de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, maar met alle sectoren. Al die adviezen en belangen tellen mee. Ik vind het belangrijk om dit dilemma hier op tafel te leggen, maar uiteindelijk pakken we deze crisis aan door dit samen te doen.”

Anderhalve meter

“Het allerbelangrijkste blijft dat ons eigen gedrag cruciaal is. Dus blijf thuis bij klachten, en laat je testen. Test je positief, dan volg je het advies van de GGD op. Geen handen schudden, geen knuffels geven, en zorg voor voldoende frisse lucht. Met onmiddellijke ingang geldt er een dringend advies om anderhalve meter afstand te houden en geldt een binnenlands reisadvies om zo veel mogelijk buiten de spits te reizen.”

Vanaf zaterdag geldt er op veel meer plekken een mondkapjesplicht. Foto: OOG Tv

Mondkapjes

Eén van de maatregelen die daarnaast werd aangekondigd is dat er vanaf zaterdag weer op meer locaties mondkapjes gedragen moeten worden. In grote lijnen komt het erop neer dat in publiek toegankelijke binnenruimtes weer een mondkapje moet worden gedragen, tenzij daar een coronatoegangsbewijs getoond moet worden. Het gaat onder meer om supermarkten, winkels, kappers en andere contactberoepen, stations en perrons en gemeentehuizen. Ook geldt een mondkapjesplicht op onderwijsinstellingen waarbij studenten van locatie A naar B bewegen. In het openbaar vervoer gold al een mondkapjesplicht.

Coronapas

Daarnaast zal de coronapas of een negatief testbewijs op meer locaties getoond moeten worden. Op dit moment is de pas al verplicht in cafés, theaters en bioscopen. Vanaf aanstaande zaterdag is de pas verplicht op buitenterrassen in de horeca, in sportscholen en musea. De bedoeling is dat de pas later ook getoond moet gaan worden in dierentuinen en pretparken, maar die maatregel moet eerst nog juridisch worden uitgewerkt. Een invoering van de coronapas in het onderwijs en op het werk lijkt er voorlopig niet te komen.

Thuiswerkadvies

Tot slot doet het demissionaire kabinet een dringend beroep op de bevolking om zoveel mogelijk thuis te gaan werken. Daarnaast hamert men op het naleven van de basismaatregelen als het testen en thuisblijven bij klachten, genoeg ventileren en vaak genoeg de handen te wassen.

Met onmiddellijke ingang geldt er vanaf woensdag een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. Foto: Sebastiaan Scheffer

Coronatoegangsbewijs op het werk

Ondertussen meldt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dat er ook gewerkt wordt aan toekomstige maatregelen. Als de trend nu niet wordt gekeerd liggen er half december dubbel zoveel mensen op de Intensive Care als nu. Zo moet het in de wet mogelijk worden gemaakt dat werkgevers aan hun werknemers om een coronatoegangsbewijs kunnen vragen. Volgens De Jonge moeten ze hiervoor kunnen kiezen, en wordt het geen verplichting. Daarnaast werkt het kabinet aan plannen om de coronapas ook op andere plekken verplicht te stellen. Gedacht moet worden aan locaties waar veel mensen bij elkaar komen zoals niet-essentiële winkels.

Boosterprik

Daarnaast start het kabinet met een boostercampagne. Mensen van tachtig jaar en ouder, en mensen die in een zorginstelling wonen, kunnen vanaf december een extra prik halen. Vanaf januari worden mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd. Daarna kunnen ook mensen onder de 60 jaar op den duur een boosterprik halen.