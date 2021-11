Kabinet maakt anderhalve meter afstand houden vanaf woensdag weer verplicht

nieuws

Foto: Hermen Grasman

Vanaf woensdag moeten alle Nederlanders van 18 jaar en ouder weer verplicht anderhalve meter afstand tot elkaar houden, behalve als zij op één adres wonen. Die maatregel maakt het demissionaire kabinet dinsdagmiddag bekend.

Anderhalve meter afstand was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hier weer op kunnen handhaven bij ondernemers en beheerders van publieke ruimten, behalve op plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Ook bepaalde situaties waar afstand houden onmogelijk is of waar aanvullende maatregelen gelden, zijn soms uitgezonderd van de maatregel.

Het kabinet neemt deze maatregel om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De demissionaire regering benadrukt aan eenieder om ook de andere basisregels te volgen. Dat geldt ook voor gevaccineerden.