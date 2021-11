Expositie JR in Groninger Museum: ‘Laag onder oppervlakte bij graffiti waar over na is gedacht’

De bekende Franse kunstenaar JR houdt een expositie in het Groninger Museum. Hij staat bekend om zijn graffiti en beeldende kunst met een maatschappelijk thema.

Het Groninger Museum creëert door de JR Chronicles tentoonstelling een indrukwekkende reis door de carrière van JR. “Het werk van JR bevindt zich op het snijvlak van fotografie, straatkunst en performance. Desondanks dat wil JR absoluut niet dat zijn werk als streetart wordt gezien. Kunst dat in een museum hangt noem je toch ook geen ‘inside-art’?” aldus Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.

Het was volgens Blühm erg fijn om samen te werken met JR. “Hij is een erg sociale man en dat zie je ook terug in zijn kunst.” Verder vertelt Blühm dat hij eerst wel even moest wennen aan de graffiti kunsten, die nu in het Groninger museum hangen. “Maar al snel kwam ik erachter dat er een laag onder de oppervlakte zit bij graffiti, waar wel degelijk over na is gedacht.”

JR staat bekend om zijn maatschappelijke projecten over de gehele wereld. Voor “Women are heroes” portretteerde hij vrouwen in sloppenwijken, om hun vitaliteit en kracht weer te geven. Op die manier probeert JR onzichtbare mensen, zichtbaar te maken.