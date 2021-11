JOVD: “Leg zoveel mogelijk relschoppers een gebiedsverbod op”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen moet zoveel mogelijk mensen die betrokken waren bij de rellen van zondagavond een gebiedsverbod opleggen. Die oproep doet de fractie van de Groningse JOVD maandag.

“Wat er zondagavond is gebeurd, is te zot voor woorden”, zegt voorzitter Tom Boer. “Wij hopen dat de burgemeester zoveel mogelijk relschoppers een gebiedsverbod op gaat leggen.” Volgens de JOVD waren de mensen die zich zondagavond in de Groningse binnenstad bevonden niet uit op het vreedzaam verkondigen van hun mening, zoals eerder op de dag gebeurde bij een coronaprotest, maar waren ze uit op geweld. “Mensen die naar het centrum komen, enkel om daar zoveel mogelijk schade aan te richten, moeten daar gewoon simpelweg niet meer welkom zijn. Het moet niet kunnen dat mensen ‘s avonds de boel kort en klein slaan en de week daarna gewoon weer op Grote Markt op het terras gaan zitten.”

“Gebiedsverbod werkt afschrikkend”

Volgens de jongerenpartij is een gebiedsverbod een goed middel om in te zetten. Veel van de relschoppers waren erg jong, terwijl juist voor jongeren de binnenstad een belangrijke plek is waar ze vaak komen. “Als jongeren nu zien dat de mensen die zich zondag misdragen hebben niet meer uit kunnen, zal dat bij de volgende rellen zeker mensen afschrikken om mee te doen. We willen dat de daders van zondag hard worden aangepakt en dat maatregelen worden genomen om relschoppers voortaan af te schrikken. Een gebiedsverbod draagt hier aan bij.”

Brief

Eerder op de dag liet Schuiling al weten gebiedsverboden te overwegen. “Jongeren van wie de politie de identiteit heeft kunnen vaststellen zullen een brief ontvangen, waar mogelijk zal hen een gebiedsverbod worden opgelegd, en we zullen navragen in hoeverre zij bekend zijn bij WIJ Groningen”, aldus Schuiling.