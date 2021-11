Jongeren Hoogkerk gooien eieren tegen de ramen, politie doet onderzoek

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Politieagenten moesten dinsdagavond in actie komen in Hoogkerk omdat jongeren overlast veroorzaakten. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De melding van overlast kwam in het begin van de avond binnen. “Helaas is de jeugd van Hoogkerk weer bezig met het veroorzaken van overlast”, schrijft de politie op haar pagina. “In plaats van een eitje lekker te bakken, te koken of te gebruiken voor heerlijke brownies, kiezen ze er voor om de eieren tegen de ramen te gooien.”

Agenten hebben in het dorp onderzoek gedaan. Het is niet voor het eerst dat jongeren in Hoogkerk voor overlast zorgen. In 2019 stelde toenmalig burgemeester Peter den Oudsten een samenscholings- en gebiedsverbod in, nadat er veel overlast door jeugd werd ervaren.