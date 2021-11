Jonge museuminspecteurs geven Storyworld hoogste cijfers van Groningen

nieuws

Foto via Forum Groningen

Met een eindcijfer van 8,9 was Storyworld, het strip-, animatie- en gamesmuseum in het Forum Groningen, volgens jonge inspecteurs van Museumkids.nl het meest kindvriendelijke museum van Groningen in 2021.

Storyworld mag een jaar lang het predicaat Kidsproof museum voeren. De kinderen vinden Storyworld met name leuk omdat ze er veel kunnen spelen en veel kunnen doen. “Het is leuk dat je zelf de geluiden kon maken bij een tekenfilm”, zo laat één van de jonge museuminspecteurs weten. “Met lepels, een broodplank, kurken en meer en dat je zelf een game kon maken. Er was heel erg veel leuks te doen.”

In totaal kregen maar liefst 65 musea gemiddeld een 8 of hoger. Het Discovery Museum in Kerkrade mag zich vanaf vandaag een jaar hét ‘Kidsproof Museum 2022’ van Nederland noemen.