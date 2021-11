Jonge jongen op scooter rijdt winkelpui binnen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een jonge scooterrijder is vrijdagavond een winkelpui binnengereden op de Verlengde Hereweg. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de agenten kwam een melding binnen dat er bij de winkel een ongeluk was gebeurd. Toen de politiemensen ter plaatse kwamen was de scooterrijder reeds vertrokken, wel had hij zijn identiteitsgegevens achtergelaten bij het winkelpersoneel. Op dat moment gingen er bij de agenten verschillende bellen rinkelen. Voor de melding binnenkwam was men aan het controleren op fietsverlichting. Bij die controle trof men ook een scooter aan met daarop twee jonge jongens die bijna onderuit gingen. De bestuurder van het voertuig bleek nog geen rijbewijs te hebben. Daarop werd een bekeuring uitgeschreven.

Het ongeluk bij de winkel was veroorzaakt door dezelfde jongen. “Hij is samen met zijn moeder naar de winkel gekomen”, schrijft de politie. “Onderling konden zij de schade regelen. Een wijze les, niet rijden zonder rijbewijs.”