Jonge Harten Festival houdt speciale dagen voor jonge (en minder jonge) makers

nieuws

Foto: LostWords via Jonge Harten

Theaterfestival Jonge Harten introduceert, tijdens het festival van dit jaar, de FIELD dagen. Op 22, 23 en 24 november zijn jonge makers, studenten van een kunstvakopleiding en andere mensen die bezig zijn om kunstenaar te zijn of te worden, welkom om gedachten uit te wisselen, masterclasses te volgen en het werk van jonge (en minder jonge) makers te bezoeken.

FIELD is in het leven geroepen om de band met jong talent aan te scherpen. Daarnaast wil Jonge Harten met Field zowel de kunstenaars als het festival de kans te geven om op langere termijn mensen te ondersteunen. Jonge Harten richt zich met FIELD in het bijzonder tot studenten het gevoel heeft dat ze zich als maker verbinden met de wereld daarbuiten.

Een onderdeel van FIELD dagen is ROUTE. Op bijzondere plekken in de stad maken jonge makers een interventie speciaal voor brugklassers. Op donderdag 25 november zal de eerste versie van ROUTE in première gaan. Voor volgend jaar wordt er voor dit onderdeel een ‘open call’ uitgeschreven. Naast de ROUTE zijn er masterclasses van verschillende makers (Lotte van den Berg van

Building conversation, Erik Bos van 155, Priscilla Vaudelle van LostProject, Hanna Timmers van ROUTE) die dit jaar op Jonge Harten spelen.

Het Jonge Harten Theaterfestival staat dit jaar in het teken van ‘Future is coming’. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Het festival voor jonge theatermakers vindt plaats van 19 t/m 27 november, op diverse locaties, onder meer de Stadsschouwburg, het Grand Theater, en pop-up locaties.

Meer informatie over deze FIELD dagen is te vinden op www.jongeharten.nl