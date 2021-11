Jeugddetentie en werkstraf geëist tegen vrouw (19) uit Stad voor phishing

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden jeugddetentie en een werkstraf van 200 uur geëist tegen een 19-jarige vrouw uit Groningen. Zij wordt, samen met een 23-jarige man uit Leeuwarden, verdacht van phishing.

De officier eiste tegen de man uit Leeuwarden 42 maanden gevangenisstraf en eveneens een werkstraf van 200 uur. Onderzoek van het OM zou uitwijzen dat zestien zaken gekoppeld kunnen worden aan de praktijken van de mannelijke verdachte. De vrouwelijke verdachte zou hebben meegewerkt aan vijf incidenten.

De twee ‘phishers’ lichtten hun slachtoffers op verschillende manieren op. Dat gebeurde onder meer via Marktplaats en door middel van sms-jes uit naam van PostNL en DigiD. De slachtoffers werd gevraagd bankgegevens door te geven via een tikkie. Er werd een tikkie-link gestuurd van 3 cent. De slachtoffers drukten op de link en vullen bankgegevens in. Vervolgens werden, op dezelfde dag, via cadeaubonnen.nl geldbedragen van de rekeningen afgeschreven.

Dure hotelkamers en shoppen in PC Hooftstraat

Volgens het OM lichtten de verdachten de slachtoffers voor ruim 50.000,- euro op. “Verdachten werden aangehouden in een hotelkamer waar ze voor meer dan 200 euro per nacht verbleven”, zo stelt de Officier van Justitie. “Ze waren die dag lekker wezen shoppen in de PC Hooftstraat en kwamen met tassen vol dure spullen terug in hun hotelkamer. Daar gingen ze vermoedelijk nog even aan het ‘werk’ want deze leefstijl moet wel verdiend worden. Hun ‘werk’ zou je chique phishing of spoofing kunnen noemen maar het is gewoon oplichting en diefstal.”

Volgens het OM hebben de verdachten hun slachtoffers ongenadig afgestraft: “De geraffineerdheid van de feiten maakt dat een ieder op een onbewaakt moment een foutje kan maken en daar maken deze gehaaide criminelen, ik kan het niet anders zeggen, gretig gebruik van”, aldus de officier van justitie.