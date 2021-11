Jarige Buurtvlinder organiseert logo-ontwerpwedstrijd: “Een logo hebben we nog niet”

nieuws

Foto: De Buurtvlinder

De Buurtvlinder roept mensen op een logo te ontwerpen die op de wagen, maar ook op andere kanalen, gebruikt kan gaan worden.

In Groningen-Zuid rijdt sinds een jaar een elektrisch vervoersmiddel met chauffeur dat de naam Buurtvlinder draagt. Wijkbewoners kunnen voor 1 euro een beroep doen op de Buurtvlinder. De komende periode wordt het jaarfeest op een bescheiden manier gevierd. “We willen dat gaan doen met een wedstrijd”, vertelt Jan Wiendels, voorzitter van de Stichting Buurtvlinder. “We vinden dat het namelijk tijd is voor een logo. Die hebben we nog niet.”

Logo

Buurtbewoners worden daarom uitgedaagd om een mooi logo te ontwerpen dat op de Buurtvlinder geplaatst kan worden, maar ook gebruikt kan worden op bijvoorbeeld de website. “We hopen natuurlijk op veel ideeën. De maker van het uiteindelijk ontwerp trakteren we op een Privé diner voor twee in het Fruitcafé in De Wijert. Inzendingen kunnen via onze website worden ingediend.”

Succes

Volgens Wiendels is het eerste jaar van de Buurtvlinder een groot succes geworden. “Het was natuurlijk een bewogen jaar voor de Vlinder maar we zijn heel blij dat we veel hebben kunnen betekenen voor de bewoners van de Rivierenbuurt en De Wijert. Elke week stonden er wel ritjes gepland. Met behulp van vrijwilligers is dat mogelijk gemaakt.” De voorzitter hoopt ook dat het werkgebied de komende tijd verder wordt uitgebreid. “Op dit moment rijdt de Buurtvlinder in de Rivierenbuurt, De Wijert, Helpman West en het Overwinningsplein. Ik hoop van harte dat we met andere buurten kunnen samenwerken. Dat maakt het project alleen maar aantrekkelijker.”