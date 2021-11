Inzamelingsactie voor waardige uitvaart jongeman die zaterdag werd doodgestoken

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

‘Help Damian aan een waardig afscheid’. Met deze titel zijn vrienden van de 21-jarige Damian een inzamelingsactie begonnen om de uitvaart van de jongeman te kunnen betalen. Damian kwam afgelopen zaterdagavond om het leven bij een steekincident aan de Damsport in Corpus den Hoorn.

De actie werd opgezet door Esther Wiersema in Haren, een vriendin van zijn ouders. “Hij was nog maar net 21 en niet verzekerd”, zo schrijft Wiersema op haar Facebook. “Daar kunnen we allemaal wat over zeggen of wat van vinden, maar jullie weten dat ik iedereen een afscheid gun en dat ik het de mensen gun afscheid te nemen van hun geliefde. Laten we tonen dat er nog liefde is op deze wereld, alle kleine beetjes maken de wereld weer mooier.”

De teller voor de actie stond dinsdagmiddag om 12.00 uur op ruim 5.550 euro. De opzetters van de actie hopen echter om 10.000 euro binnen te halen. Doneren voor de actie kan nog steeds, via deze link.

De 21-jarige Damian werd zaterdagavond een 21-jarige man om het leven gebracht in een appartementencomplex aan de Damsport in Groningen. Een 20-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij werd kort na het incident aangehouden en zit nog steeds vast. De politie doet nog steeds druk onderzoek naar het steekincident.