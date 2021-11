ANWB Kinderfietsenplan Groningen van start: ‘Bij goede ontwikkeling hoort gewoon een eigen fiets’

Wethouder Isabelle Diks gaf vrijdagmiddag het startsein voor het ANWB Kinderfietsenplan in Groningen. Met dit plan kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar, uit gezinnen met weinig geld, toch een fiets krijgen.

Voor het Kinderfietsenplan zamelt de ANWB continu kinderfietsen in. Deze worden gerepareerd en rijklaar gemaakt door studenten van Noorderpoort, die zijn verboden aan de opleiding tot Fietstechnicus. Ook de mensen van verschillende dagbestedingsinstellingen werken aan de ingeleverde fietsen. Stichting Leergeld Groningen en omstreken verwerkt de aanvragen en geeft namens de gemeente Groningen de fietsen uit.

In Groningen zijn 4.300 kinderen die in armoede opgroeien. Voor veel kinderen in de gemeente een eigen fiets dan ook niet vanzelfsprekend. “Armoede gaat niet alleen over geld, maar het heeft invloed op bijvoorbeeld de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen”, zo laat wethouder Diks weten. “Meedoen, kansen krijgen, zingeving, ontspanning, dingen kunnen doen, erbij horen, dat is wezenlijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. Daar hoort gewoon een eigen fiets bij.”

Ouders die voor hun kind een fiets willen aanvragen, kunnen dat doen bij de Stichting Leergeld Groningen en omstreken, telefoonnummer: 088-2308820 (bereikbaar van ma t/m vr van 9.30-12.00 uur) of via de website Doe een aanvraag! | Leergeld Groningen en omstreken. Mensen die een goede kinderfiets over hebben, kunnen deze doneren aan de ANWB, want er is altijd behoefte aan kinderfietsen.