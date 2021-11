Inwoners van Garrelsweer onrustig door aardbeving

Nabij Garrelsweer vond in de nacht van maandag op dinsdag een aardbeving plaats. Vooral de inwoners van Garrelsweer zijn erg geschrokken.

Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 3.2 op de schaal van Richter. Verschillende bewoners uit het dorp vertellen wat ze hebben meegemaakt. “Eerst een knal, en toen geschud”. “Ik werd wakker van die harde dreun. Daar wordt je onrustig van”.

De Groninger Bodem Beweging komt op voor de belangen van mensen met schade door gaswinning. De beweging hoopt dat de gaswinning zo snel mogelijk stopt. “Er zijn zoveel mensen die in onveilige huizen wonen, of dat niet eens weten”. Vooral voor deze mensen is de zoveelste aardbeving de druppel.

Dit vindt ook Julian Bushoff, fractievoorzitter van de PvdA. De afgelopen weken waren er vaker aardbevingen in Groningen. “Het is pijnlijk dat het nu weer gebeurt”. Hier kan volgens Bushoff wat aan gedaan worden. “Er moet ruimhartig gecompenseerd worden voor het leed van Groningers en ook moeten de schade en herstel operaties eerder worden gestart”.

“Ik hoop dat ze een keer wakker worden geschud net als wij”, aldus een buurtbewoner.