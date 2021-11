Intocht Sinterklaas in Stad gezellig verlopen (foto’s)

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De intocht van Sinterklaas in de stad is zaterdagmiddag gezellig verlopen. Vanwege de coronacrisis verliep de intocht wat anders dan in voorgaande jaren.

Rond 12.15 uur kwamen Sinterklaas en de pieten in zicht. Via het Reitdiep voeren ze via de Herman Colleniusbrug de stad in. Daarna volgde een vaartocht via het Hoge en Lage der A om rond 13.45 uur aan te meren bij roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven. Langs de kant stonden tientallen mensen om Sinterklaas en de pieten toe te zwaaien. Daarmee gaven zij gehoor aan de oproep van Volksvermaken om dit jaar vooral te zwaaien en om geen handen te schudden.

Daarna volgde er een rijtoer door de binnenstad waarbij Sinterklaas werd begeleid door de Gruno’s Postharmonie. Voor de Postharmonie was het een bijzonder optreden omdat het het eerste openbare optreden was sinds het begin van de coronacrisis. “Het is heel gezellig verlopen”, vertelt fotograaf Rieks Oijnhausen. “Wel was het minder druk dan in voorgaande jaren. Er stonden minder mensen langs de kant.” De rijtoer eindigde dit jaar ook niet op de Grote Markt, maar op het Broerplein. Daar werd het gezelschap opgewacht door burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en de kinderburgemeester.