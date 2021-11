Internationale belangstelling voor workshop voederbietenlampion maken

nieuws

Foto: Annemiek Bos

De workshop voederbietenlampion maken bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum is zaterdag een succes geworden. Dat laat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken weten.

“Het ging hartstikke goed”, vertelt Annemiek Bos van Volksvermaken. “Vooraf maakten we ons wel een beetje zorgen omdat we maar één aanmelding hadden binnengekregen, maar uiteindelijk stroomde het toch helemaal vol.” Vorige week zaterdag deelde Volksvermaken voederbieten uit op de Vismarkt. Tot 10 november krijgen kinderen de tijd om een zo mooi mogelijke lampion te maken. Daarbij worden ze op alle mogelijke manieren geholpen, bijvoorbeeld met workshops bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. “Wij stonden met verschillende vrijwilligers klaar om de kinderen te assisteren.”

Internationaal

Wat opviel was dat er zaterdag een internationaal gezelschap langs kwam. “We hadden een familie uit Spanje te gast. Deze kinderen volgen onderwijs op de International School in Haren. Ook was er een gezin uit India, en er waren mensen uit Friesland. En dat was eigenlijk wel bijzonder, omdat je helemaal niet verwacht dat deze mensen op zo’n workshop af komen. Ik heb een heel leuk gesprekje gehad met de mevrouw uit India. Zij was heel nieuwsgierig wat de achtergrond is van de voederbiet. Toen ik uitlegde dat het eigenlijk een hele oude traditie was, werd ze alleen maar enthousiaster. Ze zei ook dat het heel belangrijk is om oude tradities te bewaren, om die in stand te houden. Toch wel bijzonder hè? Ook omdat het er soms op lijkt dat de waarde van tradities in eigen land alleen maar aan het afnemen is.”

Zelf voederbieten uithollen

Uiteindelijk werden er mooie lampionnen gemaakt. “Kinderen zijn ook behoorlijk creatief. Het jongetje uit Friesland heeft bijvoorbeeld zelf de voederbiet uitgehold. Onze Gert Kortekaas hield wel een oogje in het zeil, maar dat ging heel goed.” De workshop vond buiten plaats. “In het verleden hebben we het wel in het pand gehouden, maar vanwege corona hebben we het nu buiten op de binnenplaats gehouden. En dat ging heel goed.”

Prijs

Ook komende woensdag is er nog een workshop bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. “Kinderen moeten zich daarvoor wel aanmelden. Dat kan op deze website. Na afloop vindt dan de Sint Martinusoptocht richting de Martinikerk plaats, waarbij ook de prijzen voor de mooiste lampions zullen worden uitgereikt.”