Instituut Mijnbouwschade waarschuwt voor kopiewebsite die geld vraagt voor vaste vergoeding

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, waarschuwt maandag voor een misleidende website die geld vraagt voor de aanvraag van een vaste vergoeding.

Op de website lijkt het alsof mensen een aanvraag doen bij het IMG, maar dat is niet het geval. Naderhand moet er een bedrag van 302,50 euro betaald worden voor iets dat bij het IMG gratis is. “Sinds 1 november is het bij het IMG mogelijk om een schademelding af te handelen op basis van een vaste vergoeding van 5.000 euro. De regeling en de procedure is daarbij zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Er is nu een kopiewebsite opgedoken waar ook een aanvraag voor deze vergoeding kan worden gedaan. De betreffende website laat op geen enkele manier weten dat het ook rechtstreeks bij het IMG kan, waar het gratis wordt aangeboden.”

Door de teksten op de kopie-website en door de domeinnaam wordt gesuggereerd dat het een aanvraag bij een officiële instantie betreft. “Vorige week hebben we de eigenaar van deze website gesommeerd te stoppen, maar die gaat nog door.” De IMG-website is te herkennen aan het IMG-logo en een aanvraag doen kan bij het IMG rechtstreeks met behulp van DigiD.

Het IMG meldt voorts, dat sinds de nieuwe regelgeving op 1 november van kracht werd, er al bijna 4.000 Groningers rechtstreeks een vergoeding bij het IMG hebben aangevraagd. Hoeveel mensen een aanvraag hebben gedaan op de kopie-website is niet bekend.