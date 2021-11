Inrichtingsplan Grote Markt is gereed, herinrichting kan komend voorjaar beginnen

nieuws

Het inrichtingsplan van de Grote Markt ligt gereed. Het gemeentebestuur wil nu zo snel mogelijk beginnen met de uitvoering van het plan. De kosten bedragen 14 miljoen euro.

Volgens het college ligt er nu een gedetailleerd plan dat enerzijds de karakteristieke grootsheid van het plein intact laat, en anderzijds het plan zeer aantrekkelijk maakt om er te verblijven. Eind dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve voorstel en de financiële dekking. Dan kan de herinrichting volgend jaar mei beginnen. Dan is de Kattenbrug klaar en rijden er ook geen bussen meer over de Grote Markt.

Aan de oostzijde van de Grote Markt komt een groep bomen. Aan de zuidzijde en noordwestzijde worden ook bomen geplant. In een speciale zone langs de randen rond het middenplein komen openbare zitgelegenheden en commerciële terrassen. Verder komen er speelplekken en aan de noordzijde een waterpartij. Daar kan mogelijk in de winter ook geschaatst worden. De bestrating krijgt een overwegend beige-gelige kleur.