In Haren worden honderden lantaarnpalen vervangen: ‘Hier zijn we wel even zoet mee’

Een lantaarnpaal vervangen is voor Gerrit Lovers normaal gesproken een klusje van een kwartier of drie. ‘Maar hier in Haren ben je soms zo twee uur verder. Of meer, als het tegenzit,’ vertelt de elektricien.

De komende weken voeren Lovers en zijn twee collega’s onderhoudswerk uit aan zo’n driehonderd lantaarnpalen in Haren. Bij een klein deel komt er alleen een nieuw armatuur in, maar veruit de meeste palen moeten in het geheel vervangen worden.

Roestig

‘In de voormalige gemeente Haren staan ongeveer 4500 lantaarnpalen,’ vertelt projectleider Zlatko Misic van de gemeente Groningen. ‘Van zo’n driehonderd lichtmasten is de levensduur nu bereikt. Je ziet dat ze gaan roesten, beschadigd raken en dat de coating verdwijnt.’

De meeste lantaarnpalen zijn al tientallen jaren oud. Ze doen nog wel gewoon hun werk, maar toch acht de gemeente vervanging nodig. ‘Dit is preventief. In Nederland is het wel eens gebeurd dat een mast van de ene op de andere dag omvalt,’ legt Misic uit. ‘Dat willen wij voorkomen.’

Bomen te over

Dat Haren vroeger zo’n ‘groene gemeente’ was, maakt het werk er voor Gerrit Lovers niet bepaald makkelijker op. ‘Naast – ik weet niet hoe veel – palen staat een boom. Toen deze masten rond de jaren zestig werden geplaatst, waren dat nog kleinere boompjes. Inmiddels zijn de wortels rond de lantaarnpaal gaan groeien.’

Om te voorkomen dat die wortels te veel beschadigen, moet Lovers’ collega de lantaarnpaal soms met de snijbrander te lijf gaan. ‘Het laatste stukje blijft dan in de grond zitten.’

En dan nog de stoepen. ‘Die bestaan hier niet uit tegels, maar uit asfalt. Dat moeten we open breken voor we de mast eruit kunnen halen.’ Lovers schat dat hij daardoor een paal of vijf, zes per dag kan vervangen. ‘Hier zijn we wel even zoet mee, sowieso tot de kerstdagen.’

Houdt van donker

De nieuwe lantaarnpalen zijn voorzien van Led-verlichting. Volgens bewoners aan de Ereprijsweg, waar dinsdag een aantal palen is vervangen, is dat wel iets feller dan voorheen. ‘Ik houd erg van het donker. Dus van mij hoeft het niet. Maar ik denk dat veel mensen het wel fijn vinden,’ zegt Hans Sietsma. ‘Ik ben er heel blij mee,’ vertelt buurvrouw Ashia Kemper.

Volgens Misic van de gemeente kost het project in totaal 350 duizend euro. Daarmee moeten de driehonderd aangepakte lantaarnpalen weer 25 tot 50 jaar vrij van onderhoud zijn.