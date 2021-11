IMG start aanvraag smartengeld; Zeerijp, Leermens en Eenum mogen als eerste

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is maandag gestart met de invoering van de regeling voor immateriële schade. De eerste groep Groningers, die ernstig leed en verdriet hebben ervaren door de aardbevingen, kan daarvoor nu een schademelding doen.

Omdat het IMG denkt dat er mogelijke tienduizenden aanvragen worden gedaan voor de regeling, wordt deze gefaseerd ingevoerd. De regeling staat vanaf maandag open voor de inwoners van huizen op ongeveer 850 adressen in Zeerijp, Leermens en Eenum. Door de regeling gefaseerd in te voeren, wil het IMG voorkomen dat juist bij deze schademeldingen vertraging ontstaat.

De regeling wordt in december uitgebreid naar nog eens 850 adressen in en rond ’t Zandt. In het eerste kwartaal van 2022 volgen de resterende adressen Eemsdelta, gevolgd door adressen in de gemeente Het Hogeland (tweede kwartaal), Midden-Groningen (derde kwartaal) en in het vierde kwartaal de adressen in de overige gemeenten.

Eerder hield het IMG al een pilot voor de schaderegeling onder een geselecteerde groep, die zoveel als mogelijk een weerspiegeling vormde van de totale groep aanvragers. Bij deze pilot, de vorige maand ten einde liep, werden circa 170 aanvragen ingediend en resulteerde in ruim 425.000 euro aan toegekende vergoedingen.