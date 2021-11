IKEA in Stad enige tijd ontruimd geweest vanwege smeulbrandje

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De IKEA aan de Sontweg in de stad is maandag aan het einde van de middag enige tijd ontruimd geweest vanwege een brandmelding.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betreft wat smeulerij achter een isolatiewandje van een vriezer”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “We gaan dit wandje slopen, maar voor we dat kunnen doen moet de stroom er even af. Als we het wandje gesloopt hebben, kunnen we kijken of het reeds onder controle is of dat er nog een drup water nodig is om de smeulerij uit te krijgen.”

Brandalarm

De winkel is uit voorzorg ontruimd. “Dat is protocol”, vult Oosterheerd aan. “Bij deze brand kwam geen rook vrij, maar het werd geroken. Daarop is besloten het pand te ontruimen.” Incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie: “Het brandalarm in de winkel is buiten duidelijk te horen. Bezoekers hebben via de nooduitgangen het gebouw verlaten en staan voor het pand op de parkeerplaats te wachten.”

Winkel weer open

Even voor 18.00 uur werd aan de klanten buiten kenbaar gemaakt dat de winkel weer open gaat. Het restaurant in de IKEA blijft voorlopig gesloten.

Later meer.