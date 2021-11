IC en operatiecentrum UMCG redden 600 kilo plastic van verbrandingsoven

nieuws

Foto: UMCG

Het operatiecentrum en een van de intensive care afdelingen van het UMCG hebben, in vier maanden tijd, ruim 600 kilo plastic folie ingezameld om te recyclen. Volgens het ziekenhuis heeft het daarmee evenveel CO2-uitstoot bespaard als een gemiddeld huishouden per jaar qua elektriciteitsgebruik.

De inzameling is onderdeel van een proef, waarbij het ziekenhuis bekijkt welke mogelijkheden er zijn om afval te scheiden. Ziekenhuizen gebruiken veel wegwerp-materialen, waarvan het restafval niet mag worden nagescheiden door afvalverwerkers.

In de periode mei tot en met augustus gooiden medewerkers van de twee deelnemende afdelingen het schone plastic folie in aparte zakken. Deze zakken zijn in het ziekenhuis tot balen geperst, waarna een afvalverwerker deze producten kan recyclen.

Zowel het operatiecentrum als de intensive care gaan door met het apart inzamelen van het plastic folie. Het UMCG bekijkt nu hoe de pilot kan worden voortgezet en uitgebreid naar andere afdelingen.