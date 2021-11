Hulpverleners redden persoon uit water Eendrachtskade

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpverleners hebben in de nacht van zondag op maandag een persoon uit het water aan de Eendrachtskade moeten redden. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam even na de klok van 01.00 uur binnen. Behalve een ambulance en de politie werden ook de duikers en de grote hulpverleningswagen van de Groninger brandweer ter plaatse gestuurd. “Het betreft een persoon die in het water is gevallen tussen de wal en een woonboot”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden hebben de persoon op het droge geholpen. Daarna is het slachtoffer opgevangen door ambulanciers. Zij hebben de persoon overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.