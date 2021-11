Hugo de Jonge: “Ziekenhuizen moeten samen zorgen dat er genoeg plek is”

nieuws

Foto: UMCG

Ziekenhuizen moeten gezamenlijk zorgen dat er genoeg plek is om coronapatiënten op te kunnen vangen. Dat laat demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid weten.

Aanleiding voor de reactie is de situatie in Limburg waar dinsdagochtend duidelijk werd dat de ziekenhuizen daar geen verdere toestroom van coronapatiënten aan kunnen. Dinsdagmiddag werd bekend dat het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal alle operatiekamers sluit. Dit gebeurt op verzoek van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, LCPS, om de coronazorg op te schalen. Volgens De Jonge is het belangrijk dat alle ziekenhuizen hun deel moeten nemen van het aantal patiënten dat er is, zoals het ook beschreven staat in het opschalingsplan.

“Als de ziekenhuizen beter zouden spreiden, dan zou er meer ruimte moeten komen voor coronapatiënten”, zegt De Jonge. Volgens de minister gaat de inspectie toezien dat de spreiding goed gaat verlopen. Tijdens de eerste golf, in het voorjaar van 2020, werden onder andere traumahelikopters en een ambulancebus ingezet om coronapatiënten te spreiden over het land.