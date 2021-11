HSV vreest onderwijs-lockdown: ‘Dat wordt de ondergang van de student’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Nu de coronamaatregelen steeds strenger worden, vreest de Hanze Studentenbelangen Vereniging voor een hernieuwde totale sluiting van het onderwijs. Volgens de belangenvereniging voor studenten op de Hanzehogeschool kunnen studenten niet nog een lockdown aan.

“In de afgelopen week is door het RIVM, het Trimbos-instituut en de GGD GHOR bevestigd waar wij al lang voor vreesden”, zo schrijft Sander van der Dussen namens de HSV. “Uit een onderzoek over de mentale gezondheid van studenten gaf 79% van de studenten aan zich eenzaam te voelen, 51% van de studenten heeft last van psychische klachten en 26% van de studenten gaf aan soms de wens te hebben om dood te zijn.”

De HSV hoopt dan ook dat er in de nabije toekomst nog meer gesproken wordt met de student dan enkel over de student. Daarom roept de HSV de Hanzehogeschool op om de mentale gezondheid van de student op één te zetten, door te kijken naar een aanpak die zich richt op een samenhang van activiteiten voor preventie, vroegsignalering en begeleiding van studenten.

“Dit kunnen docenten binnen de persoonlijke contactmomenten kunnen doen, maar ook in de lessen voor de klas”, zo stelt de HSV. “De campagnes omtrent de mentale gezondheid moeten vergroot worden en de stap naar hulp moet kleiner, de student zal eerder hulp zoeken en meer studenten kunnen zich beter voelen. Tot slot is het belangrijk om mogelijkheden te bieden aan studenten om hun sociale contacten te onderhouden, door meer plekken zoals de Foodcourt te realiseren of dit meer onder de aandacht te brengen.”