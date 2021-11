Hortus Haren: “Een topjaar met meer bezoekers dan ooit”

nieuws

Het bestuur van de Hortus Haren kijkt terug op een zeer geslaagd jaar. Men laat weten dat de Hortus een topjaar heeft beleefd.

“Het jaar begon wat aarzelend”, meldt het bestuur. “Toch hebben we dit jaar meer bezoekers mogen verwelkomen dan ooit in de laatste tien jaar. Zo hebben we onlangs onze 32.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dat is een absoluut record sinds de reorganisatie van 2012.” Volgens de Hortus bewijzen de cijfers dat het terrein door veel mensen herontdekt is als een fantastische plek om te vertoeven. “Opvallend is de sterkte toename van jonge gezinnen die ons bezoeken en een jaarabonnement afsluiten. Ook in financiële zin wordt het jaar positief afgesloten, ondanks het feit dat de omzet uit partijen achter bleef.”

Opknapbeurt

In 2021 zijn er geen grote veranderingen aangebracht in de tuinen. “Wel kreeg de Watertuin een grote opknapbeurt waardoor het onderhoud minder tijd kost. Ook werd een fraaie kinderspeeltuin aangelegd in de buurt van de Plantage en een professionele jeu-de-boulesbaan geopend vlak naast de Chinese tuin.” Daarnaast werd de blauwe brug en de ‘gevaarlijke brug’ in de rotstuin vervangen. Op bestuurlijk vlak is er uitgebreid nagedacht over de toekomst. De Rijksuniversiteit Groningen, RuG, wil de Hortus afstoten. “Uiteindelijk heeft de RuG besloten in overleg te gaan met de gemeente Groningen voor een mogelijke overname van de Hortus en de Biotoop. Inmiddels is er een commissie benoemd die onderzoekt onder welke randvoorwaarden de overdracht plaats zou kunnen vinden.”

Politiek

Het bestuur van de Hortus heeft op haar beurt een notitie geschreven waarin wordt betoogd dat de Horus een belangrijke hotspot is van biodiversiteit die bij uitstek past in het gemeentelijk groenbeleid. “Acties van het Hortusbestuur en van de Vrienden van de Hortus hebben inmiddels de aandacht getrokken van politieke partijen in de gemeenteraad. Dit heeft geresulteerd in gesprekken en tot een bezoek van een delegatie van de gemeenteraad.”

Men laat verder weten blij te zijn met de positie waar men zich momenteel in bevindt. “De afgelopen jaren zijn we langzaam uit het dal herrezen. Veel achterstallig onderhoud is uitgevoerd en een aantal nieuwe tuinen zijn aangelegd of gerenoveerd.”