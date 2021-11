Horeca om 20.00 uur dicht, geen publiek bij sportwedstrijden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Horecazaken moeten vanaf zaterdag om 20.00 uur de deuren sluiten, een uur later dan verwacht werd. Demissionair premier Mark Rutte maakte dit vrijdagavond bekend. Hij noemt de verschillende maatregelen een ‘harde klap voor drie weken’.

Het kabinet heeft tot de nieuwe maatregelen besloten om het alsmaar toenemende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De afgelopen dagen waren het er zo’n 16 duizend per dag. Voor de horeca geldt, naast de sluiting om 20.00 uur, ook een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats.

Ook essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen mogen tot 20.00 uur open blijven. Voor niet-essentiële winkels zoals warenhuizen geldt een sluitingstijd van 18.00 uur. Mondkapjes blijven verplicht. Voor het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen. De maatregelen gelden voor de komende drie weken, en voor iedereen, wel of niet gevaccineerd.

Eerder was al uitgelekt dat sportwedstrijden het voorlopig zonder publiek moeten stellen. Dat geldt ook voor het betaalde voetbal en voor de interland Nederland – Noorwegen, aanstaande dinsdag. Bioscopen, theaters en concertzalen mogen wel bezoekers blijven ontvangen. Er wordt gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Evenementen, zoals congressen en beurzen, moeten om 18.00 uur sluiten.

Verder wordt geadviseerd om thuis te werken, en bezoek thuis te beperken tot maximaal vier gasten per dag. De bedoeling is, het virus te vertragen. Premier Rutte hamert op frisse lucht, thuis en op het werk. Ook wordt de anderhalvemeter afstand weer verplicht. Demissionair minister Hugo de Jonge stelt dat er geen sprake is van vaccinatieplicht. “Mensen hebben nog altijd een vrije keuze.”