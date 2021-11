Vanaf zondag ‘avondlockdown’, maar scholen blijven open; streep door meer planbare operaties

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

Het Kabinet heeft verscherpte openingstijden vastgesteld voor onder meer de horeca, niet essentiële winkels en zogeheten doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen. Dat meldt de NOS. Vrijwel tegelijkertijd werd bekend dat demissionair minister Hugo de Jonge ‘fase 2D’ heeft afgekondigd in de ziekenhuizen.

De locaties moeten vanaf zondag allemaal om 17.00 uur de deuren sluiten. Ook amateurwedstrijden mogen na 17.00 uur niet meer gespeeld worden.

Het Kabinet wil zo het aantal coronabesmettingen en vooral de ziekenhuisopnames naar beneden krijgen. De druk op de IC’s is inmiddels zo hoog dat zorg die niet direct nodig is op de lange baan geschoven wordt. Enkele ziekenhuizen vrezen dat ze het niet meer aankunnen en waarschuwen voor code zwart.

De scholen blijven wel allemaal open. Er zijn wel veel besmettingen bij kinderen, maar er is steeds meer bewijs dat het sluiten van de scholen schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Vanaf groep 6 moeten de leerlingen als ze rondlopen wel een mondkapje dragen.

De maatregelen worden vrijdagavond (vanavond) op een persconferentie van het kabinet bekend gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid gaan de maatregelen in eerste instantie drie weken duren.

Streep door planbare operaties

Daarnaast maakte demissionair minister De Jonge vrijdagmiddag bekend dat de planbare zorg in ziekenhuizen verder wordt afgeschaald. Niet alleen reguliere, planbare operaties worden geschrapt, maar ook ingrepen als chemotherapie en transplantaties gaan soms niet door.

De Jonge neemt het besluit na een oproep vanuit het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 34 procent van de Nederlandse ziekenhuizen heeeft al aangegeven dat ze kritieke planbare zorg nu al niet meer, of niet altijd, binnen zes weken kunnen leveren.

“De consequentie van de maatregelen is dat een deel van de patiënten te maken krijgt met uitstel van zijn of haar behandeling”, besluit De Jonge. “In sommige gevallen ook niet voor de eerste keer. Het is lastig en verdrietig dat dit nodig is. Toch is het noodzakelijk om planbare zorg te stoppen, zodat de meest acute zorgverlening, zoals bijvoorbeeld de geboortezorg of mensen met een hartinfarct, een beroerte, een trauma of luchtwegproblemen, door kan gaan.”