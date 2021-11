Hoogkerk krijgt in kerstvakantie cameratoezicht

nieuws

Hoogkerk krijgt in de aanstaande kerstvakantie cameratoezicht. De Groningse gemeenteraad stemde hier woensdagavond mee in.

Het voorstel werd ingebracht door burgemeester Koen Schuiling (VVD). Schuiling liet aan de gemeenteraad weten dat met het oog op de afgelopen jaren de kans reëel is dat ordeverstoringen in het dorp mogelijk zijn. Niet alle fracties waren positief. Toch werd er met het voorstel ingestemd, omdat de dorpsvereniging van Hoogkerk had laten weten dat de camera’s zeer welkom zijn. De camera’s worden ingeschakeld in de periode tussen 23 december en 7 januari en komen te hangen bij de Zuiderweg, Nijverheidsplein en Verbindingsstraat.

Afgelopen jaren ging het in de laatste weken van december regelmatig mis in Hoogkerk. Vorig jaar was er een oproep tot een groot feest. Dat er toen geen ernstige incidenten plaatsvonden is volgens Schuiling te danken aan tijdelijke camera’s die toen ook in het dorp waren geïnstalleerd. Dankzij deze camera’s kon er gericht worden opgetreden.